محافظ جنوب سيناء يعقد اتفاقيات لتسيير رحلتين من صربيا إلى شرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عدة اتفاقيات سياحية هامة منها الاتفاق مع شركة “بيج بلو” على تسيير طائرتين من صربيا إلى شرم الشيخ، وذلك من يوم 18 يونيو من العام الحالي، وتتراوح عدد اليالي السياحية بين 7 إلى 11 ليلة.

كما تم الاتفاق أيضًا على زيارة وفد مكون من 30 فردًا من الصحافة الصربية إلى مدينة شرم الشيخ خلال شهر أبريل القادم 2023، وذلك لإجراء الدعاية اللازمة لشرم الشيخ في صربيا والترويج السياحي للمقاصد السياحية بها، وذلك ضمن الاتفاق الموقع اليوم.

يشار إلى أن الجناح المصري المشارك في البورصة افتتحه أحمد عيسى وزير السياحة، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والسفير خالد جلال سفير مصر ببرلين، وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين في مجال السياحة.

جدير بالذكر أن بورصة برلين السياحية أهم وأكبر تجمع سياحي عالمي حيث يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180 دولة ويزوره أكثر من 170 ألف زائر، منهم 110 آلاف زائر مهني، إلى جانب 1000 من كبار المستثمرين بالقطاع السياحي، إضافة إلى التواجد الإعلامي لأكثر من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.

ويُشارك بها العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالمياً.

وحظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة.