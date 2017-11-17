محافظ جنوب سيناء يطلق أنوار سوهو سكوير إيذانًا ببدء احتفالات الكريسماس

وكالات: كعادته في مثل هذا التوقيت من كل عام، أطلق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الجمعة، أنوار «سوهو سكوير» استعدادا لانطلاق احتفالات الكريسماس، بحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وعدد من رجال الأعمال ومستثمري مدينة شرم الشيخ. ووسط آلاف من السائحين من م

وكالات:

كعادته في مثل هذا التوقيت من كل عام، أطلق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الجمعة، أنوار «سوهو سكوير» استعدادا لانطلاق احتفالات الكريسماس، بحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وعدد من رجال الأعمال ومستثمري مدينة شرم الشيخ.





ووسط آلاف من السائحين من مختلف جنسيات العالم، رحب المحافظ بجميع الحضور، مؤكدا أن شرم الشيخ هي بلدهم الثاني ويتوفر بها كل المقومات السياحية التي ترغبها جميع جنسيات العالم، بالإضافة إلى الجو والطبيعة الخلابة التي حباها الله بها.

وأشار إلى أن السياحة سوف تعود وبقوة خلال شهور قليلة، حيث يوجد العديد من الإجراءات لجذب أسواق سياحية جديدة، وخاصة بعد أن أقرت كافة الوفود الأمنية بأن مدينة شرم الشيخ تتمتع بالأمن والأمان ويتبع بها الإجراءات الأمنية العالمية.