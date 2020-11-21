محافظ جنوب سيناء يضيء أنوار «سوهو سكوير» احتفالا بالكريسماس (صور)

أضاء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة شجرة الميلاد في “سوهو سكوير” ليعلن بدء الاحتفالات بالكريسماس.. وزينت أنوار مدينة السلام شرم الشيخ في احتفالات عيد الميلاد المجيد والاستعدادات للسنة الجديدة.

وانتشرت أشجار الميلاد بمنطقة سوهو سكوير، وهدايا الكريسماس، كما تلألأ ميدان سوهو سكوير بإنشاء تماثيل من الأضواء عبارة عن بابا نويل وديناصور وطاووس ومئات الأشجار وكلمات التهنئة بالعام الجديد .



ومثل كل عام أقيم التقليد السنوي لمدينة شرم الشيخ من خلال إضاءة وتزيين السوق التجاري في المدينة واطلاق الألعاب النارية واقامة حفل موسيقي كبير من اجل الإعلان عن بداية الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة.

وقد أكد اللواء خالد فودة أنه حرص علي تنفيذ هذا التقليد السنوي في عامه العاشر رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا متأخذ كافة الإجراءات الاحترازية ، من خلال الاهتمام بالتعقيم وتوزيع الكمامات علي الحضور حيث تم تسليم 10 آلالاف كمامه ليتم توزيعها علي الحضور.

كذلك يتم بث معلومات للتوعية والمطالبة بالتباعد عبر الميكرفونات.

كما ان طبيعة المكان كانت عاملا مساعدا لكونه في الهواء الطلق وليس مغلقا ومساحته كبيرة والجمهور منتشر في كافة الأماكن ومستمتع بالحفل الموسيقي .

وقال: نحن اصرينا ان نظهر للعالم ان أضواء شرم الشيخ منيرة للجميع رغم الاحداث الحالية واغلاق الدول، والحقيقة انه يوم جميل تم قضاؤه وسط السائحين واهل المدينة واتمني ان يكون العام القادم افضل وافضل .

من ناحيته اكد رامي رزق الله كامل نائب رئيس مجلس إدارة سافوى جروب، انهم كانوا مترددين في إقامة هذا الحدث وذلك بسبب الوضع الحالي، لكن هذا الحدث اصبح تقليد سنوي ويساعد بشكل كبير علي تنشيط السياحة وخصوصا في ظل تواجد عدد من السائحين والذي يترك لديهم آثر وذكري جيدة ورسالة جيدة تؤكد ان شرم الشيخ هي المدينة الخضراء .

وأضاف أن هذا هو الذي شجعنا علي إقامه الحدث مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كذلك تم تقليل الأعد اد فالعام الماضي كان لدينا ١٥ ألف هذا العام وصلنا الي ٥٠٠٠ من اجل رسالة سلام وامان للعالم .