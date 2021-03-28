شهد اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، افتتاح فاعليات ملتقي الشركات الناشئة الأول (The Startup Festival)، والذي ينظمه مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومين تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد سعيد رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصرى، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة غادة خليل ممثلة عن وزارة التخطيط، ووائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية.

كما حضر لفيف من ممثلي الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية، وبمشاركة من مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين.

ويأتي ذلك فيما قال محافظ جنوب سيناء: “نسعد هنا في شرم الشيخ باستضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات التى دائما ما تبعث برسالة للداخل والخارج مفادها أن شرم الشيخ مدينة السلام، هذه المدينة الخضراء التى تتبع إجراءات احترازية على أعلى مستوي مما يدفع بالجامعات والهيئات لإقامة مثل هذه الفعاليات.

وأضاف فودة: لدى نظرة مختلفة لافتتاح الملتقي، حيث أثبت حفل الافتتاح أن شرم الشيخ مدينة تفتح ذراعيها لمثل هذه الفعاليات التي تشجع السياحة وتشكل زخم لا بأس به معربا عن سعادته بما يدور على أرض مدينة شرم الشيخ.

وواصل حديثه قائلا: الشباب يعيش عصرًا ذهبيا في ظل القيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقال لدينا نماذج شابة مشرفة تدعو للفخر.

من جانبه، أكد رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصرى الدكتور أحمد سعيد أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها البنك الأهلي في فعاليات تخص الشباب في مصر سواء عن طريق المبادرات التى ينفذها البنك أو من خلال مبادرات بالتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأشار إلى اهتمام البنك الأهلي المصري بتنمية وتطوير الشباب الذى يمثل ثروة مصر الحقيقية والنواة الأهم لمختلف برامج التنمية، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أهدافها الاستراتيجية وضمن رؤية مصر 2030.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة خليل ممثلة وزارة التخطيط عن سعادتها بالتواجد بين الحضور اليوم وقالت لو تحدثنا عن ريادة العمل فإن هناك ارتباطا وثيق الصلة مع استراتيجية وزارة التخطيط.

وأضافت خليل أن ريادة الأعمال تساعد الشباب علي الابتكار، وهو ما يؤثر بالإيجاب في التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالعديد من الأنشطة التى بدورها تساهم في الارتقاء بمجال ريادة الأعمال وتدعيمه، وإشادت بما تقوم به الأكاديمية في تشجيع رواد الأعمال.

وبدوره قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، أن هذا الملتقي يأتي استكمالا لجهود الأكاديمية العربية ودورها الريادي في تبني المبادرات والبرامج المستهدفة لنشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال وغرس ثقافة الإبداع والابتكار في الشباب العربي والمصري، وأعرب عن تقديره لرعاية ودعم الأمين العام للجامعة العربية لهذا الملتقي، كما أشاد بجهود السيد اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في دعم وتيسير استضافة الملتقي بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف عبد الغفار، أن الملتقي يأتي بالتزامن مع مرور خمسة سنوات على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية وما تحقق من إنجازات، حيث يٌسلط الضوء علي العشرات من النماذج الناجحة لشباب رواد الأعمال وشباب الجامعات المختلفة، من خلال معرض المشروعات والأفكار الناشئة الذي يقام علي هامش الملتقي، بمشاركة ما يقرب من مائة مشروع، كما أنه فرصة لصانعي السياسات وداعمي مجتمع ريادة الأعمال لتبادل الخبرات الداعمة لشباب رواد الأعمال من خلال ورش العمل المتخصصة.