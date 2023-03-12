محافظ جنوب سيناء يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء في رأس سدر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، محطة بحوث الصحراء في رأس سدر يرافقه المسؤلون التنفيذيون بالمحافظة وكان في استقباله الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، واستعرض الأنشطة الخاصة بالحملة القومية بالنهوض بالإبل، وشاهد عملية الحلب الآلي للإبل.

وأكد الدكتور أحمد رجب عسكر رئيس الحملة أن تقنية الحلب الآلي تطبق لأول مرة على الإبل بمصر واستكمل المحافظ الزيارة بتفقد قطيع الهجن والمهداه من دولة الإمارات العربية الشقيقة ومتابعة الحالة الصحية والغذائية للقطيع.



وأعرب فودة خلال الزيارة عن تقديره للجهود التي يبذلها العلماء والباحثون في المحطة وتأكيده على أهمية دعمهم وتشجيعهم وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لمشاكل التنمية الزراعية بالمخافظة.



وأكد الدكتور عبد الله زغلول رئيس المركز أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتم تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية و الأكاديمية والخاصة في محافظة جنوب سيناء وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تحسين الاستثمار والتنمية بالمنطقة، ووجه بتقديم كافة الإمكانات اللازمة بالمركز للنهوض بالتنمية الزراعية بالمنطقة.