محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال توسعات مطار شرم الشيخ الدولي

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، سير الأعمال الجارية بمشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته للمطار في بداية الشهر الجاري، بضرورة إنجاز الأعمال في 30/06/2022 وقبل مؤتمر قمة المناخ والمزمع انعقاده في نوفمبر 2022.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي وكان في استقباله المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس سمير سعد الله رئيس القطاعات المشرف على قطاع القناة وسيناء وعضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس أحمد جامع جمعة رئيس قطاع مدير فرع سيناء، والمهندس حسام زكريا أمين مدير مشروعات جنوب سيناء بالشركة، والمهندس سلام رشاد رئيس قطاع المشروعات الكهروميكانيكية للمباني العامة والمرافق بالشركة، والمهندس محمد خضر شاكر مدير ادارة الأعمال الكهربائية بالشركة.

وأشاد المحافظ بشركة المقاولون العرب ورجالها المخلصين بكافة مستوياتهم إذ أوفت بما وعدت به في إنهاء الأعمال على الوجه الأكمل في الوقت المحددو طبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، لتظهر بلدنا الحبيب في أبهى صورة مشرقة ومشرفة أمام العالم أجمع.

وأشار المحافظ ان التفقد جاء في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة مؤكدا حرص القيادة السياسية بمواصلة مسيرة الإنجازات التي تجري على قدم وساق لتنعم مصرنا الحبيبة وشعبها الأبي الأصيل بالرخاء والتقدم والرقي.