محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات لافتتاح منتدى شباب العالم

وكالات:تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الإضاءة ودهان البلدورات ونظافة طريق الجولف، كما تفقد آخر الاستعدادات لخليج نعمة قبل أقل من 48 ساعة من بدء حفل افتتاح منتدى شباب العالم.وزار «فودة» المسرح المقام بخليج نعمة، الذي سيعرض عليه يوميا مساء حفلات الثقافة وفرقة بورسعيد للفنون ا

وكالات:

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الإضاءة ودهان البلدورات ونظافة طريق الجولف، كما تفقد آخر الاستعدادات لخليج نعمة قبل أقل من 48 ساعة من بدء حفل افتتاح منتدى شباب العالم.

وزار «فودة» المسرح المقام بخليج نعمة، الذي سيعرض عليه يوميا مساء حفلات الثقافة وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية لرواد المدينة.

كما تابع المحافظ أماكن عرض منتجات المشروعات الصغيرة الخاصة بالصندوق الاجتماعي للتنمية والمنتجات البدوية التي سيتم عرضها على هامش منتدى شباب العالم، وكرم المحافظ عمال النظافة بمكافآت مالية تشجيعا لهم على إتقانهم عملهم ومتابعة الأعمال ليلا ونهارا.

