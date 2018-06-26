محافظ جنوب سيناء يبحث مع أصحاب شركات النقل السياحي تطوير المنظومة

وكالات:عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء الثلاثاء، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، لقاءً مع عدد من أصحاب شركات النقل السياحي العاملة بالمحافظة؛ لبحث سبل تطوير تلك المنظومة المهمة، وتحديث محطات الحجز، وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية.وذكرت محافظة جنوب سيناء - في بيان- أن فودة بحث، خلا

وكالات:





عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء الثلاثاء، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، لقاءً مع عدد من أصحاب شركات النقل السياحي العاملة بالمحافظة؛ لبحث سبل تطوير تلك المنظومة المهمة، وتحديث محطات الحجز، وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية.

وذكرت محافظة جنوب سيناء – في بيان- أن فودة بحث، خلال اللقاء، أيضًا تحديث الأتوبيسات، وتزويد الخطوط لتشمل ربط كافة مدن المحافظة بكافة المحافظات الأخرى، وخلق نوع من المنافسة بين الشركات، وتطوير النقل الداخلي؛ لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، ومنافسة أكبر المدن السياحية في العالم في هذا المجال المهم التي ترتكز عليه صناعة السياحة.

حضر اللقاء اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور بالمحافظة.