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محافظ جنوب سيناء ورئيس القومية لمياه الشرب يتابعان مشروعات «المقاولون العرب»

دخول عدد من المشروعات الخدمة اعتبارا من الأسبوع الأول في شهر يوليو
أحمد صبحي 11:43 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 11:43 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمكتبه اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

رافقه خلال الزيارة المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، والمهندس سمير عبد العظيم رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، المهندسة حنان عمر رئيس قطاع الشركة القابضة للمياه.

وتناول اللقاء مناقشة خطة تنفيذ جميع المشروعات القومية والخدمية من مياه شرب وصرف صحي التى تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب بمحافظة جنوب سيناء.

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كما تم التأكيد علي دخول عدد من هذه المشروعات الخدمة اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر يوليو وعلي رأسها مشروعات المياه والصرف الصحى بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وابورديس.

من جانبه، قال المهندس مبارك منصور إن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ذات الأهمية القصوى للمواطن السيناوي ومنها مشروع خزانات التكديس برأس سدر وهو عبارة عن عدد 2 خزان مياه أرضى سعة 10000 متر3.

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ويشمل المشروع عنبر طلمبات مكون من 3 طلمبة مياه 80 لتر ثانية ورافع 56 متر للضخ علي شبكة مياه رأس سدر.

كما يشمل أيضا عنبر الكلور ومبنى المحولات ومبنى المولد والمبنى الإدارى.

وأضاف مبارك أن الشركة تنفذ أيضا مشروعي خزانات التكديس بمدينة أبو زينمة ومدينة أبو رديس بطاقة تخزينية 10000متر3 لكل مشروع علي حده وذلك بتكلفة اجمالية للثلاث مشروعات تبلغ 200 مليون جنيه، مشيرا إلى دخولهم الخدمة في الأسبوع الأول من الشهر القادم .

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حضر اللقاء اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمهندس حسام زكريا نائب مدير فرع سيناء بشركة المقاولون العرب والمهندس حماده ناصر المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء

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بقلم أحمد صبحي

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