محافظ جنوب سيناء لـ«المال» : الانتهاء من كافة التجهيزات لمؤتمر المناخ COP27 سبتمبر المقبل

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، عن الانتهاء من كافة المشروعات والاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 فى شهر سبتمبر المقبل تمهيدا لبدء استقبال الوفود المشاركة، والذي تنظمه الأمم المتحدة فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر.

وأضاف فودة لـ”المال”، أن الدولة المصرية حددت إنهاء المشروعات فى سبتمبر المقبل كخط أحمر لسرعة إنهاء جميع الاستعدادات وتجهيز مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، وتوفير البنية التحتية بها ورفع قدرات كافة الفنادق.

منح النجمة الخضراء لعدد ضخم من الفنادق

وتابع أنه تم وصول أول دفعة من الأتوبيسات الكهربائية وبدء التشغيل التجريبي لها من إجمالي 300 أتوبيس متعاقد عليهم للعمل فى شرم الشيخ، إضافة إلى منح 79 فندق النجمة الخضراء وبدأ إنشاء محطات طاقة شمسية بكافة الفنادق بشكل عاجل.

وأوضح أنه تم الانتهاء من مشروع زيادة سرعات النت فائق السرعة داخل الفنادق، إذ يتبقى فقط مرحلة التشغيل داخل الغرف، لافتا إلى أن مجلس الوزراء يقوم بتوفير كافة المطالب لسرعة إنهاء تلك التجهيزات لبدء استقبال الوفود المشاركة والتي تتجاوز الآلاف.

مدينة شرم الشيخ خضراء

واستعرض محافظ جنوب سيناء تفاصيل تحول مدينة شرم الشيخ لجعلها مدينة خضراء مثل تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء وإعلان مجموعة من الفنادق خضراء ومستدامة وكذلك التحول لاستخدام الطاقة المتجددة ،وتدريب العاملين في الفنادق والتدريب على معايير الاستدامة للمطاعم والكافتيريات هناك وكذلك مراكز الغطس التي حصلت على النجمة الخضراء وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهدت توقيع وثيقة مشروع شرم مدينة خضراء الممول من مرفق البيئة العالمية والذى ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون بين وزارة الخارجية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان سابق، ان المشروع يهدف إلى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا ومتكاملة نموذجًا بتكلفة تقدر بحوالي 7 مليون دولار بحيث تكون ذات أهمية وطنية ودولية، وذلك عبر تبني مزيد من التقنيات منخفضة الكربون، والممارسات الجيدة لإدارة المخلفات، ومزيد من الحماية المُعززَة لقوام رأس المال الطبيعي الخاص بها.