محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تنجح في تنظيم أكبر المؤتمرات العالمية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ نجحت في تنظيم أكبر المؤتمرات العالمية، وهو مؤتمر المناخ الذي عقد العام الماضي بمشاركه 70 ألف مشارك و120 من الملوك والشخصيات الدولية، بما يؤكد أن مصر أكبر الواجهات السياحية في العالم وقادرة على استضافة الفعاليات الدولية.

وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس للتأمين وإعادة التأمين راندفو إن أهمية المؤتمر تنبع من التركيز على المواضيع الخاصة بصناعة التأمين والتي تستهدف رفع مستوى الصناعة وتحديثها لتواكب كل المعايير الدولية وتتمثل أهمية المؤتمر أيضا بتخطي العقبات التي تفرضها المتغيرات الدولية والسياسية بأساليب احترافية تتوافق مع الأساليب العالمية لمواجهة المخاطر.

وأضاف أن تحقيق الشمول التأميني يأتي وسط تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة التحديات التي تواجه شركات التأمين، كما تستهدف أيضا الشركات تحقيق أعلى معدلات التأمين الصحي الشامل والارتقاء به مع فتح فرص جديدة للشركات باستخدام الأساليب الحديثة.

وأشاد بأهمية دور الدول المشاركة في المؤتمر والتي وصلت إلى 16 دولة عربية و17 دولة صديقة ومشاركة سبع متحدثين من دول مختلفة.