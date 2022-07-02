محافظ جنوب سيناء: جميع السياح ينعمون بالهدوء ولا صحة لوفاة سائحة بسبب سمكة قرش

قال خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،السبت، إن جميع السياح ينعمون بالهدوء وصفو الجو ولا صحة لوفاة سائحة بسبب سمكة قرش .

جاء ذلك في تصريح للمحافظ أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط ردا على ما ذكرته إحدى الصحف البريطانية في خبر يفيد وفاة سائحة هاجمتها سمكة قرش لها بأحد شواطئ مدينة شرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء إن الخبر عار تماما من الصحة ولا توجد أية حوادث على الإطلاق تعرض لها سائحين.

وشدد على أن جميع السائحين بمدينة شرم الشيخ ينعمون بصفو الجو والهدوء ويمارسون جميع أنشطتهم اليومية المعتادة طبقا لبرامجهم السياحية وخاصة الأنشطة البحرية، ويعربون عن سعادتهم بشرم الشيخ ومناخها الساحر وجوها المعتدل وشواطئها الهادئة.

وأهاب محافظ جنوب سيناء بجميع مراسلي الصحف والجرائد ووسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة البالغة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المؤكدة لعدم إحداث بلبلة تضر بالحركة السياحية وتثير الذعر والقلق بين جموع السائحين.

وسبق أن حذرت وزارة البيئة في نشرة توعية بالتعامل مع أي سمكة قرش كالتالي :

-الامتناع الكامل عن القيام بالسباحة بالقرب من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة الصيد التجاري أو الترفيهي سواءً كانت هذه الأنشطة تتم من على الشاطئ أو من على اللنشات بالمياه المفتوحة، حيث أن أسماك القرش تنجذب لمحيط أماكن الصيد بسبب ما يصدر من الأسماك التي يتم صيدها من ذبذبات أو ما يلقى في المياه من طعوم أو مخلفات وبقايا الأسماك.

-عدم صيد الأسماك باستخدام الهربون، وخاصةً في مناطق المياه العميقة، لما لذلك من أثر في جذب أسماك القرش.

-تجنب السباحة والتواجد في البحر المفتوح -المياه العميقة-ليلاً وأثناء فترات شروق وغروب الشمس حيث أنها الفترات الاكثر نشاطا لأسماك القرش.

-في حال مشاهدة أسماك القرش يحظر نهائياً التعامل المباشر معها سواءً بالتغذية أو باللمس أو الاقتراب أو التصوير بالقرب منها.