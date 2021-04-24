محافظ بورسعيد: 5400 مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

ارتفعت معدلات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد ببورسعيد لتصبح ثانى محافظات الجمهورية بعد كفر الشيخ، وفقا لبيان صدر مؤخرا عن وزارة الصحة.

وعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت اجتماعا مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة مستجدات الوضع الصحى ومعدلات الاصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، ومتابعة سير العمل بمراكز لقاح كورونا بالمحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومدير مديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والاسعاف والطب الوقائى وعميد كلية الطب.

واستمع محافظ بورسعيد لآخر مستجدات الوضع الوبائى فى المحافظة ، مطمئنا على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى ، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا ، ومعدلات تردد المواطنين ، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتلقى المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد مطمئنا على سير العمل داخل مستشفيات ووحدات المحافظة، وجهود الفرق الطبية فى تقديم الرعاية الصحية لمرضى العزل المنزلى .

وتابع المحافظ سير العمل بمراكز لقاح كورونا ببورسعيد ، لافتا إلى أن المحافظة توفر مركزين لتلقى اللقاح وهما وحدة مسنين المناخ ومستشفي النصر ، موضحا أن أعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاح حتى الآن وصلوا لـ ٥٤٠٠ مواطن .

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ، وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحى ، نظرا لخطورة المرحلة الراهنة والتى تتطلب مزيد من الوعى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، مشددا على ضرورة توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل و تكثيف جهود الفرق الطبية.