محافظ بورسعيد: 20٪ زيادة فى بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات أول يوليو

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن أنه سيتم زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات بنسبة 20٪ بداية من أول يوليو القادم، لتصبح 60 جنيها بدلا من 50 جنيها، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على تعظيم قيمة بدل المنطقة الحرة، وضمان وصولها لمستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، الذي تم خلالها استعراض الكشوفات الخاصة بأسماء وبيانات مستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

وشدد محافظ بورسعيد علي الجهات التي لم ترسل كشوفات أسماء وبيانات المستحقيين لبدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات، بسرعة أرسال الكشوفات للبدء في تحويل المبالغ المالية الخاصة بالمستحقيين لبدل المنطقة الحرة وصرفها في 7/1 القادم.

ويعد بدل المنطقه الحره احد المميزات الخاصه بالمنطقة الحره ببورسعيد ويتم صرفه للعاملين وأصحاب المعاشات من النسبه التى يتم تحصيلها على البضائع الوارده لبورسعيد والتى يتم إستيرادها برسم المنطقه الحره ويتم تحصيلها وتوريدها لصندوق الجهاز التنفيذي الذي يعد أحد أهم الصناديق الخاصه للمحافظة كما يتم الانفاق منه على المشروعات والإعانات الاجتماعية.

وأعلن محافظ بورسعيد زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات لتصبح 57 جهة بدلا من ٤٢ جهة.