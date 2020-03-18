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محافظ بورسعيد يوقف العمل بمصنع سينمار بعد ظهور حالة «كورونا» لعامل هندي

قرر المحافظ تواجد الوردية العاملة حاليآ بالمصنع وعدم خروجهم واعتبار المصنع منطقة حجر صحي
أماني العزازي 12:12 ص, الخميس, 19 مارس 20 12:12 ص, الخميس, 19 مارس 20

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قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إيقاف العمل داخل مصنع سينمار بعد ظهور حالة إيجابية لأحد الهنود العاملين به بالإصابة بفيروس كورونا .

وقرر المحافظ تواجد الوردية العاملة حاليآ بالمصنع وعدم خروجهم واعتبار المصنع منطقة حجر صحي بالإضافة إلى تواجد العاملين بالمصنع والمتواجدين بخارجه في منازلهم لمدة أسبوعين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لبحث تداعيات الموقف بعد ظهور الحالة الأولي لفيرس كورونا ببورسعيد بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ومدير إدارة الطب الوقائي ومساعد مدير الأمن ومسؤولي مصنع سينمار.

وتم التأكد خلال الاجتماع بأنه تم عزل زوجه المصاب ووضعها تحت المراقبة بإحدى المستشفيات.

ووجه المحافظ بالبدء الفوري في تنفيذ عملية تطهير وتعقيم شاملة للمصنع بأكمله ومستشفي الحميات التي تم الأاكد من إيجابية الحالة خلال وجوده بها.

وكانت مديرية الصحة في بورسعيد قامت بنقل المصاب مساء الأربعاء إلى جناح العزل بمستشفي أبو خليفة لتلقي العلاج.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد قال إنه تم اكتشاف 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والإجمالي يرتفع إلى 210

الصحة : 14 إصابة «كورونا» جديدة والإجمالي يصل إلى 210
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بقلم أماني العزازي

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