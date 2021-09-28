اقتصاد وأسواق

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة أصول الثروة العقارية

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة
أماني العزازي 5:31 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 5:31 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد انه تم ميكنة حوالى ١١ ألفا و ٢١٢ ملفا حتى الآن لمنظومة التحول الرقمي بالمحافظة، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة.

ووجه المحافظ بسرعة انتهاء العمل والتنسيق بين الثلاث وزارات المشاركة فى المنظومة للانتهاء من ميكنة أصول الثروة العقارية للأحياء خلال المدة المحددة، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية لاستعراض نتائج العمل فى كل الأحياء، وتذليل كافة العقبات.

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وأوضح “المحافظ “أن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، حيث تأتى أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة .

وشدد ” محافظ بورسعيد ” على سرعة تنفيذ المشروع وفق خطة زمنية تكفل إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد، مشددا على أنه لن يسمح بالتهاون فى العمل من أي جهة مشاركة فى المشروع .

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ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص وتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة.

وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات .

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بقلم أماني العزازي

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