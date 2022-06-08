محافظ بورسعيد يوافق على تخصيص قطعة أرض لإنشاء نادٍ اجتماعي لأعضاء الغرفة التجارية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، على مطلب محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، بإنشاء نادٍ اجتماعى لجميع تجار بورسعيد وتخصيص قطعة أرض فضاء بمنطقة أرض النوادي لإنشاء نادي اجتماعي لأعضاء الغرفة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود الغرفة التجارية ببورسعيد ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة محمد سعدة، مؤكدا أن أعضاء الغرفة يستحقون ناديا خاصا بهم.

من جانبه، توجه محمد سعده، رئيس الغرفة، بالشكر إلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتفضله بالموافقة على مطلب الغرفة التجارية ببورسعيد بتخصيص قطعة أرض لإنشاء نادي اجتماعي لمنتسبي الغرفة استجابة لمطالبهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن هناك خطوط اتصال مفتوحة مع كافة الجهات المعنية لتلبية مطالب واحتياجات أعضاء عمومية الغرفة وتقديم كافة الخدمات من خلال مقر الغرفه تيسييرا على التجار تشمل الخدمات الاستيراديه والضر يبيه والسجل التجارى والتوثيق والتأمينات .

جانب من اجتماع المجلس التنفيذي ببورسعيد

ومن ناحيته أكد رئيس الغرفة إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا خلال الفترة المقبلة عن كافة الإجراءات والخطوات التي سيتم اتباعها واتخاذها للبدء في إنشاء النادي على الأرض التي وافق المجلس التنفيذي على تخصيصها ، وذلك بالشكل والمستوى الذي يليق بمنتسبي الغرفة، مثمنا دور المحافظ فى تلبية ودعم مطالب جموع التجار.