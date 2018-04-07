محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بعيد القيامة

أمانى العزازى قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم السبت، للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.وأكد المحافظ على فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، والتى أصبحت نموذج يحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله، مشيرا إلى أن النسيج المصري نسي

أمانى العزازى

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم السبت، للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد المحافظ على فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، والتى أصبحت نموذج يحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله، مشيرا إلى أن النسيج المصري نسيج فريد وقوي (مسلم – مسيحي – فرعوني) وفشل جميع أعدائنا في زعزعة تلاحمه واستقراره.

وتمنى محافظ بورسعيد لمصر وشعبها مزيد من الأمن والأمان والاستقرار، واستكمال مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.