محافظ بورسعيد ينتصر لنوابها ويلغي مزاد طرح قرية مرحبا السياحية

كشف اللواء عادل الغضبان عن تفاصيل طرح قرية مرحبا، للمزايدة العالمية، لافتا إلى أن موعد انتهاء حق الانتفاع للقرية هو ٢٠٢٣/١/٩، ومنذ شهر مارس ٢٠٢٢، قامت محافظة بورسعيد بإرسال خطاب لدولة رئيس الوزراء بشأن تجديد مقابل الانتفاع للشركة الحالية التي تدير القرية لمدة ٢٥ عاما أخرى بعد إعادة تقييمها بواسطة هيئة الخدمات الحكومية باعتبارها الشركة الأكثر خبرة في إدارة القرية خلال ٢٥ عاما، وحفاظا على قاطني القرية الذين يقيمون بها منذ فترة كبيرة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تحديد ثمن مقابل الانتقاع السنوي بمبلع ٤٨ مليونا و ١٣٨ ألف جنيه بواسطة هيئة الخدمات الحكومية، وبزيادة سنوية ١٠٪، و صدق مجلس الوزراء على التعاقد لصالح قرية مرحبا بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٦، وذلك بعد عرض خطاب محافظة بورسعيد بشأن تجديد مقابل الانتفاع للشركة التي تدير قرية مرحبا ، وخطاب هيئة الخدمات الحكومية والذي تضمن مبلغ تقييم مقابل حق الانتفاع سنويا، وأشار المحافظ أنه بمجرد وصول خطاب التصديق للمحافظة في تاريخه، بدأت محافظة بورسعيد في إجراءات التعاقد مع نفس الشركة التي تدير قرية مرحبا خلال الفترة الماضية، لافتا انه خلال سير إجراءات التعاقد، تقدم مستثمر للحصول على حق انتفاع قرية مرحبا مقابل مبلغ ٥٣ مليون جنبه سنويا، وتقدم مستثمر ٱخر بمبلغ حق انتفاع ٥٥ مليون سنويا و زيادة ١٠٪ سنويا، وتأكيدا على تحقيق الشفافية فيما يتعلق بقرية مرحبا، قررت محافظة بورسعيد طرح القرية خلال مزاد علني، وقامت المحافظة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية في تنفيذ المزاد العلني حيث تم الاعلان عن طرح قرية مرحبا في مزاد علني من خلال جريدة رسمية والبوابة الالكترونية والصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، وتم توزيع كراسة الشروط، وقام بشراء كراسة الشروط ١٧ شخص، ممثلين في افراد وشركات، وتم تحديد موعد المزاد العلني يوم الخميس ٢٧اكتوبر الماضي، وقدم الاوراق الخاصة بالمزاد ٣ أشخاص من إجمالي عدد ١٧ قاموا بشراء كراسة الشروط، حيث قام شخصيين فقط بدفع التأمين الابتدائي للمزاد، و شارك شخصين فقط في فعاليات المزاد العلني والذين انطبق عليهم الشروط، وهما أحد الشركات بمحافظة القاهرة، و المستثمر الذي تقدم للحصول على القرية بمقابل انتفاع ٥٥ مليون جنيه سنويا بزيادة ١٠٪ سنويا، وذلك طبقا لجواب المجالس النيابية المرسل من رئاسة مجلس الوزراء لمحافظة بورسعيد.

وأوضح المحافظ أنه خلال سير إجراءات المزاد، عرض مستثمر القاهرة مبلغ ٤٨ مليون جنيه وهو الرقم المعلن بالمزاد، ثم انسحب، ولم يتبقى سوى متزايد فقط، الذي تقدم بالحصول على القرية بمقابل انتفاع ٥٥ مليون جنيه سنويا بزيادة ١٠٪ سنويا، فزايد على نفسه حتى وصل إلى ٥٢ مليون جنيه و٢٠٠ ألف جنيه فقط ، لذلك اجتمعت اللجنة المشكلة لإدارة المزاد وأوصت بإلغاء المزاد ، و صدق المحافظ على توصية اللجنة المشكلة لإدارة المزاد بشأن إلغاء المزاد، و بعد انتهاء فعاليات المزاد تقدمت شركة مرحبا ” التي تدير القرية خلال ٢٥ عام ” بطلب لمحافظة بورسعيد لتجديد حق الانتفاع بالقرية لمدة ٢٥ عام أخرى مقابل ٥٥ مليون جنيها سنويا وبزيادة ١٠٪ سنويا، وبناء على ذلك صدق محافظ بورسعيد على اسناد إدارة القرية لنفس الشركة التي تديرها خلال المدة الماضية، بعد أن تم رفع مبلغ مقابل الانتفاع ل ٥٥ مليون جنيها بدلا من ٤٨ مليون جنيها سنويا، وباعتبارها هي الشركة الأجدر والاكثر خبرة في إدارة القرية، وتلبية لرغبات قاطني القرية، ونظرا لعدم مصداقية الشركة التي عرضت الدخول للمزاد بمبلغ ٥٥ مليون جنيها سنويا، ثم زايدت حتى ٥٢ مليون و٢٠٠ ألف فقط.

هذا وأعلن محافظ بورسعيد، أنه تم توقيع وكتابة العقود مع شركة مرحبا التي تدير قرية مرحبا خلال ٢٥ سنة ماضية، بحق انتفاع لمدة ٢٥ عام أخرى بمقابل ٥٥ مليون جنيها سنويا وزيادة ١٠ ٪ سنويا، منوها أن السادة نواب بورسعيد كانوا قد تقدموا بطلب للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لإيقاف المزاد من خلال المجلس النيابي، واسناد القرية للشركة القديمة. وهما السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ الدكتور محود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والاستاد حسن عمار عضو مجلس النواب والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب موجها الشكر لهم علي الدور الكبير الذي قاموا به خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ رسالة لقاطني القرية بانه لاضرر ولا ضرار، كما تقدم بالشكر للاستاذ محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية لمشاركته في التفاوض بشأن القرية.

وجدد محافظ بوسعيد حديثة بأنه يضع الحقائق أمام الرأي العام بعد إنهاء كافة الاجراءات التنفيذية لمنع اللغط ،و للتاكيد على الشفافبة واتخاذ الاجراءات القانونية ووضوح الرؤية للمواطنين. وأكد اللواء عادل الفضبان أن المؤتمر جاء من أجل إنهاء هذا الجدل والإعلان عن إلغاء المزاد وما ترتب عليه، والتخصيص للشركة القديمة بأعلى قيمة تم عرضها.