محافظ بورسعيد يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2024/ 2025

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025 للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام ، و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، و مديري عموم مديريات الاسكان، الطرق ، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ، مديري هيئات المرافق المتنوعة، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء على رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، للعام المالي الجديد 2024/ 2025 والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلى التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع على مستوى الدولة.

واستعرض محافظ بورسعيد المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء و المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء ، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والاطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن .

و أكد محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد2024/ 2025