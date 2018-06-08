محافظ بورسعيد يكرم حفظة القرآن

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم عقب صلاة الجمعة، احتفالية توزيع جوائز مسابقة حفظة القرآن الكريم بمسجد الرحمن في حي الزهور، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف.

وقام المحافظ بتوزيع شهادات التقدير والجوائز المالية على الفائزين، مقدما التهنئة لهم، ومؤكدا حرصه على تكريمهم بنفسه، من منطلق إيمانه الشديد بأهمية تعليم أولادنا الدين الحنيف وحب الوطن.

وأشار الغضبان إلى أن الفترة الماضية شهدت تنظيم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، بالمركز الثقافي الترفيهي، والتي استمرت 4 أيام في شهر مارس الماضي، بمشاركة وفود 11 دولة عربية، وسيتم تنظيم الدورة الثانية من المسابقة في نفس الشهر من العام المقبل.