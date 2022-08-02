محافظ بورسعيد يكرم المتميزين بأشبال «مصر الرقمية» (صور)

سلم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشهادات التدريبية للمتدربين بمركز البرامج التخصصية بمركز معلومات شبكات المرافق بديوان عام محافظة بورسعيد، كما تم منح شهادات إتمام كورس برمجة الطفل الذكى لعدد من الأطفال المتميزين من عمر 8 إلى 14 سنة وذلك تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية مبادرة أشبال مصر الرقمية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالمستوى التدريبي للشباب والأطفال، الذين تلقوا التدريب بمركز البرامج التخصصية بالديوان العام، موجها الشكر للقائمين على التدريب.

كما وجه المحافظ بتوفير جميع السبل للاستمرار في المبادرة لتنمية القدرات التكنولوجية المتميزة لدى الطفل، مبديا سعادته بالمستوى الذى وصل له تدريب الأطفال تحت إشراف مدربين من مركز معلومات شبكات المرافق.

وأنشئ مركز تدريب البرامج التخصصية بديوان عام محافظة بورسعيد، بقرار من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انطلاقا من أهمية تدريب الشباب والأطفال على أحدث البرامج التكنولوجية، لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده محافظة بورسعيد، ويقدم المركز عددا من الدورات التدريبية أهمها برامج نظم المعلومات الجغرافية (#arc_gis_desktop_pro) وبرامج المساحة و الميزان وال (GPS) و 3d_scanner والتدريب_العملي على كل أجهزة المساحة الحديثة (Tremble) سواء على أجهزة: – Total Topcon gts-712 -Total Tremble sx10-Topconميزان -Gps Trimble R4 -3d scanner، فضلا عن برامج المونتاج والجرافيك والفوتوشوب، و دورات الطفل الذكي بعروض مميزة وبشهادة معتمدة.