محافظ بورسعيد يكرم أصحاب 17 مشروعًا فازت فى مبادرة المشروعات الخضراء والذكية

كرم اللواء عادل الغضبان ،محافظة بورسعيد أصحاب 17 مشروعًا من المشروعات الفائزة والمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، حيث فاز مشروع مصنع كوين بلاست بورسعيد بالمركز الثالث فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن مشاركة محافظة بورسعيد في هذه المبادرة بمشروعات رائدة لتعظيم الاستفادة مـن موارد الدولة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، التي ساهمت في دعم السوق المحلية، وفتح أسواق مصرية فى العديد من الدول.

وشكر المحافظ جميع المشاركين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، على الجهود المثمرة والمشاركة الإيجابية في المبادرة، سواء أجهزة تنفيذية أو أكاديمية أو مؤسسات مجتمع مدني أو شباب، وجميع المشروعات التي تقدمت والتي تعد نواة لبناء وتطوير ومواصلة دعم جهود التنمية التي بدأتها الدولة المصرية.

وهنأ أصحاب المشروعات الفائزة، وقدم الشكر لكافة المشاركين في هذه المبادرة، مؤكدا فخره بكل من شارك في تقديم مشروع خلال المبادرة، ومعربًا عن فخره بما قدمه أبناء بورسعيد من مشروعات خلال مدة زمنية محددة والذي تعد بداية لمواصلة التطور والتنمية للدولة المصرية.

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