محافظ بورسعيد يفتتح نادي قضاة مجلس الدولة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن التعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية أسفر عن استعادة كثير من حقوق الدولة في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية.

جاء ذلك فى إطار لقاء المحافظ بالمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد والمستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس نادي هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، أمس الخميس، فى افتتاح نادي مستشارى هيئة قضايا الدولة بأرض النوادي بالمدخل الغربي للمحافظة.

وأعرب اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بزيارة المستشار أبو بكر الصديق، مشيدا بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة .

نادى مجلس الدوله ببورسعيد

وأعرب عن فخرة بتواجده بين رجال قضاء مصر الشامخ العظيم، موكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانونية للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

ومن جانبه، تقدم المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة، مؤكدا أن بورسعيد شهدت إنجازا غير مسبوق تحت قيادته، متمنيا مزيدا من الإنجازات والتطور لمحافظة بورسعيد.

وأشاد اللواء عادل الغضبان بمستوي النادي، الذي يقدم خدماته لرجال قضاء مصر، لافتا إلى أن النادي الجديد يعد صرحا خدميا واجتماعيا وترفيهيا للعاملين بهيئة قضايا الدولة.