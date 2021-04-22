محافظ بورسعيد يفتتح فندق بالما بعد تجديده باستثمارات تفوق 250 مليون جنيه

بالتزامن مع الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فندق “بالما” “Palma” بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد بعد عملية تجديده بتكلفة تتخطى 250 مليون جنيه.

ويتواكب افتتاح فندق “بالما” مع الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، كذلك الطفرة التنموية الكبري التى تشهدها محافظة بورسعيد والتى أصبحت أحد أهم المدن الجاذبة للاستثمارات.

الغضبان: لدينا فرص استثمارية بالقطاع السياحى والصناعى والتجاري والمشروع يعيد اكتشاف بورسعيد

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سعى المحافظة لتحفيز الاستثمارات الجادة بمختلف القطاعات والتى تسهم فى تحقيق خطة الدولة التنموية إضافة إلى توظيف الأيادى العاملة من أبناء المحافظة.

وأشار إلى القطاع الفندقى والسياحى ضمن الأنشطة المهمة للمحافظة نظراً إلى طبيعة محافظة بورسعيد وموقعها الجاذب، حيث تقع على مدخل قناة السويس والبحر المتوسط وجنوب أوروبا وقارتى إفريقيا وآسيا، وبالتالى هى محافظة سياحية من الطراز الأول.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف المحافظة سياحيا وسيحقق الفندق الجديد إضافة فى ذلك الصدد، ويدلل على أن الفرص بالمحافظة ليست تجارية فقط بل سياحية وعقارية وصناعية، كما يتواكب مع افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم بدورها فى جذب الشركات العالمية والمحلية.

ولفت إلى أن المحافظة تمتلك فرصا استثمارية متنوعة بكافة القطاعات فهناك فرص للاستثمار السياحى والتجاري وأيضا توجد مصانع جاهزة سيتم التسويق لها بدول إفريقيا.

وفندق “بالما” “palma” أول فندق بمحافظة بورسعيد فئة 4 نجوم بخدمات 7 نجوم، وتولت شركة إكوتى إحدى شركات “ذا ووتر واى للتطوير العقاري” عملية تجديد وتجهيز الفندق بموجب اتفاقية مع الحكومة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما.

وتم تجهيز وتأهيل الفندق ليصبح أول فندق بمحافظة بورسعيد يوفر شققا فندقية مجهزة بمساحات تتراوح بين 95 إلى 120 مترا، ويضم 300 شقة فندقية بنماذج غرفة واحدة أو غرفتين وحمام ومطبخ ويتمتع بإطلالة شاطئية مميزة وتتمتع جميع الوحدات بإطلالات على الشاطئ واللاند سكيب والمسطحات الخضراء، كما يضم حمام سباحة ضخم وآخر للأطفال ونادى صحى ومطاعم.

وقال المهندس حسام حسن، العضو المنتدب لشركة “ذا ووتر واي للتطوير العقاري” “The Waterway Developments” ، أن تجديد فندق “بالما” يأتى فى إطار حرص الشركة على تنفيذ مشروعات تتماشى مع خطة التنمية المتبنأة من الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنه تم تجديد وتجهيز الفندق على أحدث مستوى لتقديم منتج فريد من نوعه للمحافظة ويحقق إضافة على مستوى القطاع الفندقى.

حسام حسن: المشروع سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة وعملية التجهيز تمت على أحدث مستوي لتقديم منتج مميز

ولفت إلى أن فندق ” بالما” سيوفر فرص عمل لأبناء محافظة بورسعيد، واختارت الشركة محافظة بورسعيد أيضا فى ظل حركة التنمية الواضحة بالمحافظة والجهود المبذولة من اللواء عادل الغضبان والعمل على تحفيز الاستثمارات طبقا لتوجهات القيادة السياسية.