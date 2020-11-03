محافظ بورسعيد يفتتح فعاليات «إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسيا»

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم فعاليات لقاء إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسيا، بحضور ممثلى جهاز التمثيل التجارى المصري، وعدد من رجال الأعمال ببورسعيد وأصحاب المصانع.

كما دكتور عبد العزيز الشريف رئيس وحدة الكوميسيا ، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة ، وعادل لمعى عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب واعضاء الغرفة التجارية وأحمد موسي مدير الجهاز التنفيذي .

وفى بداية اللقاء ، تم عرض فيلمين تسجيليين حول المشروعات القائمة بمحافظة بورسعيد والتنمية الشاملة التى تمت خلال السنوات الأخيرة ، ثم شهد اللقاء عرض موجز من قبل مدير المنطقة الصناعية حول المشروعات التى تشملها المنطقة وأنواع الصناعات بداخلها ، يليه استعراض المشروعات التى تنفذها المحافظة والتابعة للجهاز التنفيذى بمحافظة بورسعيد ، وأعمال إنشاء وتطوير العديد من المنشآت السياحية الكبرى على أرض بورسعيد .

وفى كلمته أعرب محافظ بورسعيد عن فخره بكون بورسعيد المحافظة الاولى التى تستضيف فعاليات لقاء إدارة الدو ل الإفريقية والمنظمات الأفريقية .

وأكد أن بورسعيد على استعداد لتقديم كافة الدعم بما يساهم فى فتح أسواق مصرية فى كافة الدول الأفريقية وتنمية الصادرات لمحافظة بورسعيد ، وتطرق المحافظ خلال اللقاء للحديث عن أهمية الموقع الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد باعتبارها مدخل قارة إفريقيا ووهبت موقع متوسط بين قناة السويس وبحيرة المنزلة وتشمل منطفتين صناعيتين بالإضافة إلى أهميتها كمنطقة حرة ، جميعها عوامل ساهمت فى تحويل بورسعيد من مدينة استهلاكية إلى مدينة تصديرية إنتاجية كبرى ، ولنا الفخر أنها أعلنت قاطرة التنمية لمصر من قبل رئيس الجمهورية .

وتناول حديث المحافظ الإشارة إلى الهدف من اللقاء والذى يعد نقطة الانطلاق نحو رفع مصر عاليا فى مجال التصدير والصناعة العالمية ، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين للنهوض بمستوى الاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أن بورسعيد تعد أكبر مدينة تصدر الملابس الجاهزة بنسبة 54% من حجم صادارات مصر، بالإضافة إلى الكيانات الصناعية الكبرى مثل مصنع إنتاج إطارات السيارات الذى يصدر لعدد من دول الشرق الأوسط ومصانع الأسماك والزيوت والأدوات الكهربائية من المصانع الرائدة فى إفريقيا بالإضافة إلى مصنع كابسى الذى يعتبر رقم 9 فى العالم لإنتاج دهانات السيارات ، والعديد من المشروعات الصناعية العملاقة التى ساهمت فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى لمحافظة بورسعيد

ومن جانبه ، وجه رئيس وحدة الكوميسيا الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على دعمه لهذا اللقاء، والذى يدور حول خطة جهاز التمثيل التجارى للتحرك نحو الأسواق الإفريقية ، وتنمية الصادارات للجهاز وتذليل كافة الإجراءات لجهاز التمثيل التجارى من قبل الأجهزة المعنية، وأهمية دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط جهاز التمثيل التجارى، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه للقاء وحسن الاستقبال، مشيدين بالطفرة التى شهدتها بورسعيد فى مختلف المجالات والتى تمثل انطلاقا للتنمية المستدامة على أرض بورسعيد.



توقيع بروتوكول حق انتفاع قرية الكروان بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان

وخلال الفعاليات قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتوقيع بروتوكول عقد حق الانتفاع بقرية الكروان التابعة للجهاز التنفيذى بمحافظة بورسعيد، مع وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة نيوبلان للتطوير العقارى .

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر بين المحافظة وشركة نيوبلان والتى تعتبر من أفضل الشركات العقارية ، مؤكدا أننا نقدم كافة الدعم لجميع المستثمرين سواء من داخل مصر أو خارجها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، فى كافة المجالات السياحية والتجارية والصناعية واللوجيسية وغيرها .