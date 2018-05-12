محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مقر المديرية المالية

أمانى العزازىافتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال تطوير مقر المديرية المالية، بحضور أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، وعماد عبد الله عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.ويضم المقر معمل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى من الإمكاني

أمانى العزازى

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال تطوير مقر المديرية المالية، بحضور أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، وعماد عبد الله عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.

ويضم المقر معمل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى من الإمكانيات والأدوات، لتأهيل وتدريب العاملين بالمديرية المالية والمديريات والأحياء.

وأكد المحافظ، خلال كلمته على هامش الافتتاح، أهمية توعية العاملين بمنظومة إدارة المعلومات الحكومية بأسلوب التعامل مع تلك المنظومة من خلال ممثلى وزارة المالية والدفع الإلكترونى، خاصة أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق الانضباط المالى والاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة ودقة، مع توفير للوقت والجهد، إضافة إلى ربط كل الجهات الإدارية بنظام موحد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه ستبدأ برامج التدريب بتوعية العاملين بما يتم على أرض الواقع من أعمال ومشروعات، مشددا على أهمية العمل خارج الصندوق لأن الوقت الحالى يتطلب سرعة إنجاز العمل لمواكبة المشروعات الجارية.