محافظ بورسعيد يعلن عن مؤتمر لدعم الاستثمار نوفمبر المقبل

وكالات:وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على المقترح الذي تقدم به أحد الشباب بتخصيص شباك لخدمة ذووي الإحتياجات الخاصة بكل حي من الأحياء للتيسير عليهم في تلبية احتياجاتهم.جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده محافظ بورسعيد مع الشباب، بحضور المهندس كامل أبوزهرة، سكرتير عام المحافظة، والدك

وكالات:

وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على المقترح الذي تقدم به أحد الشباب بتخصيص شباك لخدمة ذووي الإحتياجات الخاصة بكل حي من الأحياء للتيسير عليهم في تلبية احتياجاتهم.





جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده محافظ بورسعيد مع الشباب، بحضور المهندس كامل أبوزهرة، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، وعلي أبوسمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالشباب إيمانا بدورهم الكبير في إحداث التنمية في كل المجالات وضرورة الاستفادة بكل أفكارهم وآرائهم لصالح المجتمع.

وأعلن أن المحافظة ستنظم المؤتمر الأول للاستثمار يوم الرابع عشر من نوفمبر القادم، وهو اليوم الذي دشن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروع شرق بورسعيد، وسيشارك فيه المستثمرون والمتخصصون ورجال الأعمال والمجتمع المدني.

وأضاف أنه خلال العامين الماضيين تم إنجاز ما لم يتم إنجازه في مصر خلال 50 عاما، وطمأن الشباب بأن مصر ستجني ثمار التنمية خلال العام المقبل، مؤكدا أن المشروعات العملاقة في بورسعيد وشرق بورسعيد ستخلق آلاف فرص العمل يجب على الشباب أن يستعد ويؤهل نفسه لشغلها.