محافظ بورسعيد يطالب رؤساء الأحياء بترشيد استهلاك الوقود

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأجهزه الحكومية والتنفيذية بترشيد استهلاك الوقود بالنسبة للمعدات والآلات المستخدمة في الآحياء بنسبة 50%، و إطفاء جميع أنوار المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.

وتابع المحافظ خلال لقائه مع رؤساء الأحياء على معدلات الاستهلاك الخاصة بالكهرباء وأساليب وطرق التشغيل ومدى الالتزام بخطة تخفيض الأحمال .

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، بعدم اضاءة الأعمدة الكهربائية نهارا في شوارع المحافظة، موجها بالمرور الدوري للتأكد من التزام الاحياء بعدم إضاءة الأعمدة الكهربائية نهارا،

كما تابع خطة العمل لاستكمال تطبيق منظومة كاميرات المراقبة الحديثة بالمحافظة، في إطار خطة المحافظة لفرض الانضباط و الأمن في مختلف المنشآت والمؤسسات والشوارع بمحافظة بورسعيد .

واستعرض محافظ بورسعيد تقريرا حول الأماكن المقترح تغطيتها بكاميرات مراقبة و ذلك بما يضمن تغطية محافظة بورسعيد بالكامل ، وبما يحقق أعلى مستوى من الانضباط في الشارع البورسعيدي والمؤسسات المختلفة ، وفقًا لأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاعتماد على أحدث كاميرات المراقبة ذات الجودة العالية.

ووجه بدراسة إمكانية إقامة «منظومة كاميرات حديثة» على عدد من المنشآت الحكومية وفي الميادين العامة استكمالا لما تم في هذا الملف، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة و المرور على منظومة الكاميرات للتأكد من عملها على درجة عالية من الكفاءة، مع إعداد تقرير يوضح مستجدات سير العمل بمنظومة الكاميرات في عدد من المناطق والمنشآت الحيوية.