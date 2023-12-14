محافظ بورسعيد يطالب بتكثيف العمل وسرعة تشغيل مجمع الصناعات الثالث

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ مجمع الصناعات الثالث الجاري إنشاؤه بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة.

وطالب بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث في الوقت المحدد، والذي يوفر آلاف فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وعقد اجتماعا لمتابعة سير العمل في إنشاء المجمع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا ، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، وعدد من الأجهزة المعنية.

واستمع للموقف التنفيذي الحالي لإنشاء المصنع، مؤكدا أن العمل قد وصل لمراحل متقدمة، وذلك استعدادا لافتتاحه وتشغيله .

وأشار إلى أن المجمع يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عددا من الأنشطة منها (مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة و بتروكيماويات وأنشطة هندسية)، وذلك بإجمالي ٧٢ مصنعا بحد أقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد.

وتم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع .