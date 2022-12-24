محافظ بورسعيد يطالب بإعداد تصور لإنشاء مركز تحكيم بحري

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الصالون البحري المصري بإعداد تصور وهيكل مقترح لإنشاء مركز تحكيم بحري يكون مقره بورسعيد.

وذلك وفقا لما أكده الدكتور محمود متولى رئيس الصالون البحري المصري، مشيرا إلى الفكرة يتم دراستها حاليا من خلال خبراء اقتصاديين وقانونيين بإشراف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الدكتور أيمن عبد الغنى والدكتور محمد على إبراهيم مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وأستاذ النقل واللوجستيات.

وأشار رئيس الصالون إلى أن مصر فى القطاع الاقتصادي خسرت قضايا تحكيم دولى كثيرة رغم أن القطاع يزخر بالعديد من الكوادر الكبيرة فى القانون الدولى والاقتصاد.

وقال إن الصالون أطلق مؤخرا العديد من المبادرات وتجاوز المحلية إلى العالمية وأصبح لديه أعضاء بالدول العربية والاجنبية ويستهدف نشر الثقافة البحرية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لابد وأن يرتبط الفكر بالعمل التنفيذي مثمنا دور العقول المصرية فى إعداد الدراسات الخاصه بتنفيذ المشروعات الجديدة العملاقة خاصة فى شرق بورسعيد التى كانت تستعين ببيوت خبرة اجنبية والان أصبحت الدراسات والأفكار مصرية خالصة.

وأضاف أن الدولة جعلت بورسعيد نموذجا فريدا لسائر محافظات الجمهورية بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي والتأمين الصحي

جاء ذلك خلال احتفال الصالون البحرى المصري بعيد بورسعيد القومى بحضور لفيف من القيادات ورجال الأعمال والسياسيين والتنفيذيين.