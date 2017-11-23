محافظ بورسعيد يطالب القطاع المصرفى بدعم المستثمرين المتعثرين

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بصدد إعداد حافظة بيانات متكامله تتضمن موقف المستثمرين المتعثرين بالمنطقة، والمشاكل التى يواجهونها، تمهيدًا لحلها.

وأشار المحافظ، فى لقائه اليوم قيادات القطاع المصرفى بالمدينة ومجموعة من المستثمرين المتعثرين، إلى ضرورة التعامل مع المستثمر بشيء من المرونة ووضع آليه للتعامل معه في ضوء روح اللوائح والقوانين، بهدف دعم المستثمر الصغير والمتعثر.

وأكد أن المحافظة ستقدم البيانات المتعلقة بهذه الفئة من المستثمرين والتجار وموقفهم القانونى وتحديد الجاد منهم للتعامل معه.

فيما استمع الغضبان إلى مجموعة من المستثمرين المتعثرين أثناء عرضهم أهم المشاكل التى تواجههم، وقرر عقد لقاء شهرى للوقوف عليى حلها، ومساندة مشروعاتهم لدراسة وتقييم الموقف.