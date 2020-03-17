محافظ بورسعيد يطالب «التموين» بتفعيل الضبطية القضائية لردع المتلاعبين بالأسعار

أصدر الغضبان، اليوم تعليمات لمدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بشن حملات مكثفة بالتنسيق مع المكاتب التموينية في كل قطاعات المحافظة وأجهزة الأحياء

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتخاذ كل الإجراءات الصارمة القانونية الصارمة تجاه المتلاعبين بالأسعار، وعدم التهاون فيما يمس حق المواطن فى الحصول على منتجاته بسعرها الحقيقي.

وأصدر الغضبان، اليوم تعليمات لمدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بشن حملات مكثفة بالتنسيق مع المكاتب التموينية في كل قطاعات المحافظة وأجهزة الأحياء.

وتستهدف هذه المحلات كل الأسواق والمحلات التجارية و المجمعات التجارية ، لمتابعة وضبط الأسعار وضبط أى مخالف يقوم برفع الأسعار، وذلك في ظل مواجهة مرض كورونا وقيام بعض التجار بالتلاعب في الأسعار واحتكار المنتجات.



يأتي ذلك في ظل قيام محافظة بورسعيد باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت حظر تواجد الشيشة بالمقاهى والكافيتريات.



كما تقوم إدارة مكافحة القوارض والحشرات برش وتطهير الديوان العام و المنشآت الخدمية و التعليمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها.



وشدد محافظ بورسعيد على تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكل المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الإحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.



كما تم غلق كل السناتر التعليمية المختلفة والمرور على الحضانات للتأكد من عدم عملها حرصا على الطلاب، وكذلك إلغاء البصمة الإلكترونية في الحضور والانصراف بالمحافظة.



و ناشد محافظ بورسعيد المواطنين بأنه في حالة التوجه للشراء من سوبر ماركت أو صيدلية أو أي محل تجاري لشراء السلع و وجد مبالغة او زيادة في الأسعار .. التوقف فوراً عن الشراء و الاتصال على 19588 الخاص بجهاز حماية المستهلك أو 19280 الخط الساخن لوزارة التموين.

ولفت إلى أن تلك الجهات ستقوم بالضبطية القضائية و سيتم تحرير محضر بشكل فوري وكذلك الاتصال الفوري بغرفة عمليات المحافظة.



فى سياق متصل بدأت محافظة بورسعيد ،اليوم الثلاثاء تفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية ضمن خطة المحافظة لمواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد .

وقامت إدارة الأمن بديوان عام المحافظة بارتداء الكمامات والجوانتى نظرا لتعاملهم مع العديد من المواطنين والتعامل المباشر ، وحفاظا على الصحة العامة والسلامة للمواطنين والعاملين بالديوان العام .

وناشدت المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار العدوى ومواجهة الفيروس المستجد ، واتباع العادات الصحية السليمة والحفاظ على مستوى النظاقة الشخصية والعامة والتعقيم المستمر و منع الاختلاط أو التجمعات ، حفاظا على الصحة العامة .