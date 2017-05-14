محافظ بورسعيد يصرف مكافأة إجادة للاعبين بالمصري بعد الفوز على إنبي

وكالات:قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة إلى مشجعي النادي المصري ومجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني لصعود الفريق إلى الدور قبل النهائي لكأس مصر بالفوز على فريق انبي بضربات الجزاء الترجيحية.كما قرر محافظ بورسعيد صرف مكافأة إجادة للاعبين والجهاز الفني للجهد المشرف طوال اللقاء وإص

وكالات:



قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة إلى مشجعي النادي المصري ومجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني لصعود الفريق إلى الدور قبل النهائي لكأس مصر بالفوز على فريق انبي بضربات الجزاء الترجيحية.





كما قرر محافظ بورسعيد صرف مكافأة إجادة للاعبين والجهاز الفني للجهد المشرف طوال اللقاء وإصراره على تحقيق الفوز حتي الدقيقة الأخيرة من اللقاء.