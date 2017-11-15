محافظ بورسعيد يشيد بالتغطية الإعلامية لمؤتمر حلم بكرة بيتحقق

الغضبان: جهود "إديتور" وضعت بورسعيد على الخريطة الإعلامية شردي: سعيد بالمشاركة.. والمدينة تشهد إنجازات غير مسبوقة المال - خاص أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالجهود التنظيمية التي قامت بها مجموعة إديتور للعلاقات العامة لإنجاح مؤتمر "حلم بكرة بيتحقق" الذي عُقد أمس في بورسعيد لمدة ي

الغضبان: جهود “إديتور” وضعت بورسعيد على الخريطة الإعلامية

شردي: سعيد بالمشاركة.. والمدينة تشهد إنجازات غير مسبوقة



المال – خاص

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالجهود التنظيمية التي قامت بها مجموعة إديتور للعلاقات العامة لإنجاح مؤتمر “حلم بكرة بيتحقق” الذي عُقد أمس في بورسعيد لمدة يوم واحد تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء بالإضافة إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزي وكبار المستثمرين ورجال الأعمال في بورسعيد.

وأثنى الغضبان على التغطية الإعلامية المتميزة التي شهدها المؤتمر، وقال إن هذه التغطية التي شملت جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والتليفزيون والمواقع الإلكترونية الخبرية، وضعت بورسعيد بالفعل على الخريطة الإعلامية، مؤكدا ثقته الكبيرة في فريق عمل إديتور الذي يتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال مكنته من التميز والرقى.

من جانبه أكد محمد مصطفى شردي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إديتور للعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات، أن بورسعيد شهدت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في عهد اللواء عادل الغضبان، لمسها المواطن البورسعيدى، وأشاد الإعلامي الكبير بتنظيم المؤتمر وتنوع الجلسات والضيوف، معربا عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر بهذا الحجم الذي عرض مميزات محافظة بورسعيد وما تمتلكه من مقومات رائعة يتم استغلالها من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية التي توفر فرصا استثمارية قادرة على جذب المستثمرين الأجانب.