محافظ بورسعيد يشهد فعاليات مؤتمر «حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز»

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، فعاليات مؤتمر “حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز “، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني، وعدد من ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية التي تعقدها الدولة مع جميع فئات المجتمع، بمشاركة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، ولفيف من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأحزاب وأعضاء النقابات المهنية.

ورحب محافظ بورسعيد بالدكتور طلعت عبد القوى ، وبجميع القوى الشبابية السياسية والحزبية ، معربا عن فخره بمشاركتهم بمؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز ، ووضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع في الحوار الوطني .

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة الوعي بإنجازات الدولة ليصبح معدل إنجازات الدولة في ارتفاع مستمر بخلاف الفترات السابقة ، مؤكدًا أننا نشهد حاليا (معركة وعي) والتي تمثل أحد عناصر الأمن القومي، وذلك نتيجة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية ، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسئول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير “حياة كريمة” للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات .

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الوعي بمخاطر الزيادة السكانية ومواجهة المشكلة ومعرفة كافة الأبعاد المتعلقة بالقضية السكانية من أجل الوصول إلى توصيات حقيقية تسهم في حل هذه الأزمة، التى تهدد معدلات التنمية لدينا وحدوث خلل في معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وهناك فوارق كبيرة بين المعدلين ، مؤكدا أن معالجة القضية تتطلب رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني.

وتطرق المحافظ، للحديث عما شهدته الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات ومواصلة إقامة المشروعات القومية الكبرى التي أنشأتها الدولة في وقت قياسي، و إن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة، من خلال إقامة المصانع، والمدن الجديدة، والتوسع في زراعة أراضي جديدة، وإقامة بنية تحتية، وفتح مجالات عمل للشباب متعددة، موضحا أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في مجال الصناعة والسياحة، والتجارة.

كما أشار المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ خلال كلمته إلى أن المؤتمر يقعد بشكل دوري بهدف الحوار مع القوى السياسية والشباب بصفه خاصه ،مشيرا إلي اهمية ومناقشة مشكلة الكثافة السكانية ووضع استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة ، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وأهمية التحالف الوطني لتحقيق أهداف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية .

وخلال اللقاء أكد الدكتور طلعت عبد القوي علي أهمية المؤتمر الذي يضم جميع طوائف المجتمع ،ويهدف إلى مناقشة المشكلات على أرض الواقع من اجل علاجها ، ومن أهمها الخلل بين معدل النمو السكانى والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن حتى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي ثلث أضعاف النمو السكانى، والإحصائيات تشير إلى ان معدل النمو السكانى يبلغ ٢.٥%، بينما يبلغ النمو الاقتصادي ٤.٢%.

وأشار إلى دور مؤسسات المجتمع المدني ومواجهة المشكلة السكانية”، وأن القضية السكانية ذات أبعاد عديدة لم تقتصر فقط على زيادة معدل النمو السكانى بل أيضا ترتبط بتدني خصائص السكان وسوء التوزيع السكاني، مرجعًا الزيادة السكانية لعدة أسباب أهمها الزواج المبكر الذى يتطلب اصدار قانون لإعادة النظر في تحديد سن الزواج وفرض عقوبات رادعة ع الزوج والمأذون، فضلا عن أزمة البطالة والفقر والقيمة الاقتصادية للطفل مع استمرار سيطرة الثقافة الذكورية والعزوة لدى العديد من الأسر المصرية.

كما أكد الدور الفعال للتحالف الوطني الذي يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد المحافظ ضرورة عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة لتعريف الشباب بما تشهده الدولة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الافكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.

وأهدى محافظ بورسعيد درع المحافظة، للنائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، جاء ذلك خلال فعاليات ندوة حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز حول دور منظمات المجتمع الوطنى فى القضية السكانية ، وذلك تقديرا لدوره الفعال في العمل السياسي والحوار الوطني ، ونشر الوعي المستنير ، مؤكدا علي أهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة في خدمة المجتمع كونها شريكا فاعلا في النهوض بالإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ومن جانبه قدم الدكتور طلعت عبد القوى الشكر إلى محافظ بورسعيد لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لمنظمات العمل الأهلي والتنموي الذي يساهم في خدمة المجتمع والمواطنين .