محافظ بورسعيد يشهد فعاليات شركة أمازون لتمكين البائعين من التجارة عبر الإنترنت

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات مؤتمر شركة أمازون مصر لدعم البائعين المحليين في بورسعيد من أجل تنشيط الاقتصاد الرقمي عبر تثقيفهم حول كيفية تنمية أعمالهم على أمازون مصر ، وذلك بحضور لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد كمال مرعي، وعدد من المستثمرين و القيادات التنفيذية والشبابية.

ومن جانبه علق أحمد السبكي، رئيس إدارة السوق التجاري بشركة أمازون مصر، على الحدث قائلاً: “اليوم، الاغلبية مما يُباع في متاجر أمازون على مستوى العالم من بائعين خارجيين، معظمهم من شركات صغيرة ومتوسطة، ونحن نهدف إلى اتباع نفس المسار في مصر. لذلك فقد أطلقنا بالفعل العديد من الأدوات لمساعدة الشركات المحلية، بما في ذلك أدوات الإدراج السهلة وآليات الدفع الإلكتروني والحلول المبسطة وتطبيق أمازون للبائعين. هذه القمة هي شهادة أخرى على التزامنا في أمازون مصر بدعم رؤية مصر للتنويع الاقتصادي والرقمنة، ودعم مسار البلاد للتقدم في الاقتصاد الرقمي. نحن نتطلع إلى إشراك البائعين من جميع أنحاء البلاد ومساعدتهم على تنمية أعمالهم عبر الإنترنت “.

وفي بداية اللقاء، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد: “تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد ركائز النمو الاقتصادي ومن أساسيات رؤية مصر 2030. لذلك فإن هذا الحدث الذي نشهده اليوم يتماشى مع أهداف الحكومة المصرية، ونحن على ثقة من أننا بالتعاون مع أمازون، سوف نمكن رواد الأعمال في القطاعات المختلفة لدعم وتطوير أعمالهم.”

وأشار اللواء عادل الغضبان أن الدولة المصرية أنشأت مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب بورسعيد، ويضم مختلف الصناعات التي تشهدها بورسعيد لأول مرة وبجهود صغار المستثمرين من الشباب، مؤكدًا على استمرار دعمه للمستثمر الجاد من خلال حزمة من التسهيلات المقدمة للشباب المستثمر، فضلًا عن مساعدة المتعثرين في حل مشاكلهم، كذلك مساعدتهم على تسويق منتجاتهم في السوق المحلي والنفاذ بمنتجاتهم في الأسواق العالمية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية، حتى تصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وأحد أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط، لافتا أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى جنوب بورسعيد وأن مشروع الـ 54 و58 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة أحد خطوات التجربة الرائدة فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب ببورسعيد ويعد نجاح جديد لشباب المحافظة في مجال الصناعة والمصانع تنتج أجود وأفضل المنتجات، استكمالا لخطوات المحافظة الثابتة نحو التقدم الصناعى الاستثمارى فى مجال الصناعات الصغيرة والتي تنتج مختلف الصناعات وتساهم فى دعم السوق المحلى وزيادة صادرات الدولة فى دول أوروبا والشرق الأوسط، موضحاً أن محافظة بورسعيد تصدر حوالي54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة وأنها تحولت من مدينة استهلاكية لمدينة صناعية من الطراز الأول.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات صارمة لتشجيع وحماية المنتج المحلي، وحققت إنجازاً كبيراً فى مجال الصناعة وخلقت الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وإعلاء اسم مصر عاليا وتقديم الدعم لتمكين الشباب وتنمية الصناعات المحلية وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية .

أمازون مصر تسعى لتوسيع حجم عملائها

وتعمل شركة أمازون مصر على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير التوجيه والتدريب للبائعين ومساعدتهم مما يتيح لهم بدء البيع لملايين العملاء عبر أمازون مصر (amazon.eg) وتنمية أعمالهم من خلال الإنترنت. والجدير بالذكر أنه قامت أمازون مصر بتنظيم القمة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعية شباب أعمال جنوب بورسعيد اتساقاً مع رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تمكين المواهب المصرية. حيث تلعب التجارة الإلكترونية دورًا مهمًا في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل النمو المتسارع للتحول الرقمي في مصر.

وفي هذا السياق، تحرص أمازون دائماً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتواصل تقديم هذا الدعم من خلال إتاحة قاعدة عملاء أمازون الواسعة إلى البائعين بالإضافة إلى توفير أدوات تعليمية ولوجستية مختلفة لدعم نمو الأعمال.

وشهد اللقاء، قيام أمازون خلال القمة بتغطية مجموعة متنوعة من الموضوعات، على رأسها أهمية التجارة الإلكترونية لمساعدة البائعين على تنمية أعمالهم عبر الإنترنت والأدوات التي توفرها أمازون لمساعدة الشركات على أن تحقق النجاح وكيفية الاستفادة من المزايا المختلفة مثل برنامج Fulfillment by Amazon (FBA)، وهي الخدمة التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد على أمازون مصر بشكل فعال ومؤثر من خلال تخزين منتجاتها وانتقاءها وتعبئتها وشحنها بسهولة إلى العملاء.

فعاليات قمة أمازون مصر

وستعمل أمازون مصر على تزويد رواد الأعمال بمهارات الثقافة الرقمية لإتاحة تحسين عملياتهم وإطلاق العنان لفرص نمو أعمالهم على موقع أمازون مصر وذلك عن طريق خلق بيئة أعمال مبسطة، حيث سيكون لدى رواد الأعمال المحليين المزيد من الوقت للإبداع وإنتاج المزيد من المنتجات الفريدة للعميل، الأمر الذي سينتج عنه توسيع نطاق اختيار المنتجات المباعة على أمازون مصر (amazon.eg).

كتبت- أمانى العزازي ونيرمين إبراهيم