محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الاتحاد الأفريقي

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الاحتفالية التي أقامها الاتحاد الإفريقي بأحد الفنادق بالقاهرة، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسون لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، تحت شعار “يوم أفريقيا”.

وتأتي الاحتفالية استكمالًا للتي أقيمت بمحافظة بورسعيد يومي 19 و20 مايو الجاري، عقب اختيارهم للمحافظة وإشادتهم بالفعاليات.

كان ذلك بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي عبد الحميد بو زاهر، والسفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وسفراء الدول الإفريقية، وعدد كبير من الجاليات.

ووجه المحافظ الدعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين الأفارقة للاستثمار في محافظة بورسعيد التي تتميز بموقعها الجغرافي الفريد، موضحًا للسفراء والوفود الأفريقية المشاركة في الاحتفالية أن بورسعيد تشهد تحولا صناعيا واقتصاديا كبيرا بفضل المشروعات القومية العملاقة لي تقام علي أرضها، لاسيما مشروع تنمية شرق بورسعيد الذي يعد مشروع الأمل وقاطرة التنمية لمصر كلها.

وأضاف أن بورسعيد يمر بها أكثر من 11% من حجم التجارة العالمية، وما يجري بها من مشروعات أرصفة بحرية بطول 5.5 كم وأنفاق ومناطق لوجستية وصناعية ستجعل بورسعيد واحد من أهم المدن الصناعية علي حوض البحر المتوسط.