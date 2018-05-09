محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال النظافة استعدادًا لرمضان

أمانى العزازىعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع رؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد وذلك بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وناقش اللقاء تطوير منظومة النظافة وبحث افضل السبل من أجل عودة الشكل الجمالى للشارع.حيث شدد ال

أمانى العزازى

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع رؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد وذلك بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وناقش اللقاء تطوير منظومة النظافة وبحث افضل السبل من أجل عودة الشكل الجمالى للشارع.

حيث شدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية وبذل اقصى جهد موكدا على ضرورة قيام الجميع بمهامهم على الوجة الاكمل، لان هدفنا هو تقديم خدمة لائقة ومتميزة للمواطنين وذلك فى فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوراع والميادين، والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.لاسيما بان المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية الكبرى الامر الذى يتطلب أن تكون منظومة النظافة بها على اعلى مستوي

واكد المحافظ على جميع رؤساء الاحياء تكثيف جهودهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ،ومتابعة الاسواق والمحال التجارية، والعمل على رفع كفاءة الشوارع ، وصيانة كشافات الإنارة، واضاف أننا جميعا نعمل على الوصول الى حالة من الرضا لدى المواطن من مستوى الخدمات التى تقدم له.