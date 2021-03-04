اقتصاد وأسواق

محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بموعد انتهاء مشروع مول الفرما السياحي

خلال متابعة المحافظ للمشروع اليوم
أماني العزازي 6:11 م, الخميس, 4 مارس 21 6:11 م, الخميس, 4 مارس 21

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس مشروع مول الفرما الجديد والجاري العمل به وذلك لمتابعة الموقف للتنفيذي للمشروع، رافقة محمد سعدة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والشركة المنفذة للمشروع والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق واستمع لشرح تفصيلي عن باقى الأعمال والجوانب المتعلقة بحجم إنجاز العمل بالمشروع.

وشدد المحافظ علي الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع، وكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت وعلى أعلى مستوى .

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع مول الفرما يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي على أرض بورسعيد ، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى للمحافظة ، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد .

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وأضاف أن المشروع الجديد سيقدم من خلالة خدمات متميزة ومشرفة لأبناء المحافظة، وفتح العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد، ويتميز بموقعة المتميز بقلب المدينة ويوجد بأهم شارعين بالمحافظة شارع مصطفي كامل حيث يوجد حديقة الفرما وقبة هيئة قناة السويس وميناء غرب بورسعيد، وشارع محمد علي احد اهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة التي شهد ت اعمال تطوير بشكل جمالي وحضاري.

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يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد ، ويقام علي مساحة ١٥٣٦٨م٢ ويتكون من دور ارضي واول جراج بطاقة استيعابية ١٠٠ سيارة ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور ٢٦٠٠م٢ ويضم ١٥٠ محل متعدد الاغراض بمساحات مختلفة بالاضافة الي دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات بالاضافة الي مطاعم الماكولات السريعة ومناطق مفتوحه وكاميرات مراقبة ، ومصاعد داخلية ، وأماكن ترفيهية ، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحي.

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ويتبع المشروع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحره ببورسعيد وقبل أيام أعلنت المحافظة عن شروط التقدم وفتحت الباب أمام التجار من أبناء بورسعيد والراغبين فى الحصول على وحدات بالمولد بقيمة إيجارية وفقا المساحات المعلن عنها.

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بقلم أماني العزازي

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