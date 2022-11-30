محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي شركة Mot لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اللواء عبد السميع وهدان، ممثلا عن شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل.

وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من مشروعات الطرق والنقل، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، والمهندسة نيرمين نشأت مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة أمل طومان مدير إدارة الأملاك، والمهندس أيمن شنودة مدير إدارة المساحة، والمهندسة نيهال عبد العزيز مدير إدارة المتغيرات المكانية بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور ، موجها الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل، على المشروعات غير المسبوقة في مجال إنشاء وتطوير الطرق والمحاور بمحافظة بورسعيد، مؤكدا تقديره للتعاون المثمر مع شركة Mot للاستثمار والتنمية الذراع الإستثمارى للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، لافتا أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية تطوير كبير في مجال الطرق بالتوازي مع كبرى المشروعات التنموية والخدمية التي جرت على أرض بورسعيد في الٱونة الأخيرة.

وشهد اللقاء، مناقشة الجوانب المتعلقة بمشروعات التعاون بين المحافظة والشركة، ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين الشركة والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد، وعمل دراسة مستوفية لكافة أبعاد وجوانب مشروعات التعاون، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لتحقيق التعاون المثمر.

ومن جانبه، وجه اللواء عبد السميع وهدان، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال والترحيب، معربا عن فخره بالتنمية التي جرت على أرض بورسعيد.