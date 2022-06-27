محافظ بورسعيد يستقبل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وعضوية النواب،مارسيل سمير ، سيد سلطان، مني عبد الله ، رحاب موسى، طارق السيد حسنين، غادة محمود، مصطفى المختار، محمد زكريا، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وممثلي وزارة التنمية المحلية، وبحضور اعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتورة امل عصفور عضو مجلس النواب والدكتور خالد نصر نائب رئيس جهاز المشروعات

ورحب محافظ بورسعيد بأعضاء اللجنة، مؤكدا على اهمية الزيارة في التعرف على إنجازات الدولة المصرية بمحافظة بورسعيد في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي حققت نجاجات كبيرة بأيدي وسواعد الشباب من أبناء بورسعيد، وساهمت في فتح أسواق جديدة وتوفير الٱلاف من فرص العمل.

كما وجه أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدين بالإنجازات التي حققتها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات، والخطوات الثابتة التي تتخذها نحو التنمية المستدامة.

يذكر أن زيارة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، تبدأ بعقد لقاء موسع مع المستثمرين و رجال الاعمال بمحافظة بورسعيد و بحضور محافظ بورسعيد، يعقبها جولة ميدانية على عدد من المشروعات الصناعية بجنوب بورسعيد ومدينة بورفؤاد.