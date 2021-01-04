محافظ بورسعيد يستقبل سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

.وذلك فى إطار زيارته لبورسعيد للمشاركة في مراسم وضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري للبحارة الروس في المقبرة الأرثوذكسيه اليونانية القديمة

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بزيارة سفير دولة روسيا لمدينة بورسعيد، وأكد بأن بورسعيد تمتلك عدة مقومات من حيث الموقع المتميز والمشروعات القومية والتي أهلتها لتكون قاطرة التنمية لمصر.

حيث يوجد بها منطقة صناعية عملاقة بالجنوب وعدد من المصانع مثل مصنع الكاوتش والبويات وضفائر السيارات والبروبلين وبتروكيماويات بالإضافة إلى مشروعات الشباب

إلى جانب منطقة شرق بورسعيد والتى كانت لها حظ كبير من مشروعات التنمية، بالإضافة إلى حقل ظهر الذي يعد شريان الخير بغرب بورسعيد والذي ساهم فى توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بمحافظة بورسعيد ، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات ومشروعات المحافظة خلال الفترة الحالية .

كما تحدث السفير الروسي عن المشروعات الروسية المقرر إقامتها مع مصر في إقامة منطقة صناعية لوجستية و عزمهم جذب مزيد من الاستثمارات الروسية إلي محافظة بورسعيد والتنسيق لعقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين بين الجانبين الروسي والمصري لافتا إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصه على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر، وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتى كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير من هذه التنمية التى جعلتها فى مصاف المدن .