محافظ بورسعيد يستقبل سفير جمهورية بيلاروس لبحث سبل تعزيز التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بيلاروس لدى مصر ” سيرجي تيرينتيف” ، على رأس الوفد المرافق، بديوان عام محافظة بورسعيد، ضمن زيارته للمحافظة، فى إطار دعم وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة وجمهورية بيلاروس وتبادل مزيد من الخبرات فى مختلف المجالات .

ورحب اللواء عادل الغضبان، بسفير جمهورية بيلاروس لدى مصر، مستعرضًا عددًا من المشروعات القومية والصناعية والاقتصادية ، التى تشهدها المحافظة مؤخرًا، وأهدى درع المحافظة لسفير جمهورية بيلاروس لدى مصر فى إطار دعم العلاقات والتعاون بين الجانبين.

كما تم عرض فيلم قصير يتضمن إنجازات محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة، وتناول المحافظ بالشرح جهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد في مختلف المجالات، مؤكدا ان بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع جمهورية بيلاروس

و أشاد سفير جمهورية بيلاروس لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا على ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصرى، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية فى عدد من المجالات.