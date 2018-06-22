محافظ بورسعيد يستقبل الطاقم الطبي لمستشفى سعاد كفافي الميداني

أمانى العزازي استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، فريق عمل مستشفى سعاد كفافي الميداني، والتابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي قدم خدماته بالمجان في منطقة بحر البقر جنوب المحافظة، والتي بدأت عملها يوم 20 يونيو الحالي واستمرت ثلاثة أيام.وأكد محافظ بورسع

أمانى العزازي





استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، فريق عمل مستشفى سعاد كفافي الميداني، والتابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي قدم خدماته بالمجان في منطقة بحر البقر جنوب المحافظة، والتي بدأت عملها يوم 20 يونيو الحالي واستمرت ثلاثة أيام.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، أن المستشفى الميداني قدم خدمات طبية متميزة لأهالي قرى الجنوب والمحافظات المجاورة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 17000 حالة، وإجراء 61 عملية جراحية و36 منظار جهاز هضمي، وتحويل 343 حالة لإجراء عمليات جراحية كبرى بمستشفى سعاد كفافي الأم فى مدينة 6 أكتوبر.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لشباب مصر المخلصين الذين شاركوا في القافلة، معربًا عن فخره بشباب الأطباء وما قدموه في ذلك العمل الوطني، كما قدم الشكر لقيادة قوات شرق القناة والتي أسهمت بإيجابية لنجاح هذه القافلة وتحقيق الهدف من تواجدها بالمدينة.

وقال المحافظ إن القافلة الطبية قدمت خدمات طبية لمواطني الجنوب من كشف وعلاج وإجراء عمليات جراحية مجانًا، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية التابعة لمستشفى سعاد كفافي شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي وأنها تعد القافلة رقم 14 على مستوى مصر من هذا النوع.

وكرم محافظ بورسعيد، في نهاية اللقاء، فريق عمل المستشفى، وممثلي القوات المسلحة، وأهداهم ميداليات تذكارية.

الجدير بالذكر أن مستشفى سعاد كفافي الميداني بمنطقة جنوب بورسعيد أقيم للكشف بالمجان على الأهالي خلال الفترة من 20 وحتى 22 يونيو الحالي ويتبع مستشفى سعاد كفافى الجامعي لكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة نخبة من الأطباء والأساتذة المتخصصين في مختلف التخصصات الطبية،