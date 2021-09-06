محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» أكبر قافلة مساعدات إنسانية (صور)

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين ، قافلة ” أبواب الخير ” أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لدعم الأسر الأولى بالرعاية ، رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، والدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة ، والدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببورسعيد.

وتفقد ” محافظ بورسعيد ” القافلة والتى تضم ٦ شاحنات تشمل ٥ شاحنات مواد غذائية وشاحنة أجهزة ومعدات طبية، يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع ، ورعاية الفئات الأكثر حتياجا ، حيث يتم تنفيذ القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ، ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدنى.

ووجه محافظ بورسعيد أسمى معانى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، على حرصه الدائم على تحقيق الرعاية الكاملة لجميع فئات المجتمع ، والعمل فى كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية ، وتحقيق سبل الحياة الكريمة التى تتم فى مختلف محافظات الجمهورية ، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد أزهى عصورها تحت قيادة الرئيس السيسى ، وتخطو بخطوات ثابتة نحو التنمية والازدهار.

قافلة أبواب الخير للمساعدات الإنسانية