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محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» أكبر قافلة مساعدات إنسانية (صور)

تحمل القافلة مواد غذائية ومساعدات طبية بإجمالي ٦ شاحنات فى إطار مبادرة حياة كريمة
أماني العزازي 11:36 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21 11:36 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين ، قافلة ” أبواب الخير ” أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لدعم الأسر الأولى بالرعاية ، رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، والدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة ، والدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببورسعيد.

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وتفقد ” محافظ بورسعيد ” القافلة والتى تضم ٦ شاحنات تشمل ٥ شاحنات مواد غذائية وشاحنة أجهزة ومعدات طبية، يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع ، ورعاية الفئات الأكثر حتياجا ، حيث يتم تنفيذ القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ، ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدنى.

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ووجه محافظ بورسعيد أسمى معانى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، على حرصه الدائم على تحقيق الرعاية الكاملة لجميع فئات المجتمع ، والعمل فى كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية ، وتحقيق سبل الحياة الكريمة التى تتم فى مختلف محافظات الجمهورية ، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد أزهى عصورها تحت قيادة الرئيس السيسى ، وتخطو بخطوات ثابتة نحو التنمية والازدهار.

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قافلة أبواب الخير للمساعدات الإنسانية

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بقلم أماني العزازي

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