محافظ بورسعيد يستعين بالمطاعم لتوريد الوجبات المدرسية

أمانى العزازى يدرس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاستعانة بأحد مطاعم الوجبات السريعة أو الشركات المتخصصة لتوريد وجبات التغذية المرسية بجودة وكفاءة عالية. وقال المحافظ إنه أصدر توجيهات بإجراء بيان استقصائى بين تلاميذ المدارس وأولياء الأمور لاختيار الوجبة المدرسية التي تحتوي على العناصر

أمانى العزازى

يدرس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاستعانة بأحد مطاعم الوجبات السريعة أو الشركات المتخصصة لتوريد وجبات التغذية المرسية بجودة وكفاءة عالية.

وقال المحافظ إنه أصدر توجيهات بإجراء بيان استقصائى بين تلاميذ المدارس وأولياء الأمور لاختيار الوجبة المدرسية التي تحتوي على العناصر الرئيسية للوجبة الصحية وفقا لرغبات التلاميذ.

ولفت المحافظ خلال لقائه اليوم بقيادات التربية والتعليم وممثلي الزراعة والتضامن ومصنع التغذية المدرسية لبحث جاهزيتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد

أن حجم ما يتم إنفاقه سنويا على الأغذية المدرسية التي لا تلقى قبولا لدى التلاميذ يصل إلى 12 مليون و200 ألف جنيه.

وأكد أن هذا المخصص المالي يكفي للتعاقد مع الشركات والمطاعم العالمية وأن قرار الاستعانة بتلك الشركات يعتمد على نتيجة الاستبيان الذى يحدده الطلاب وأولياء أمورهم.

من ناحية أخرى تفقد المحافظ معارض الكتب والأدوات المدرسية التى أقامتها المحافظة بأسعار مخفضة لبيع المستلزمات الدراسية تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.