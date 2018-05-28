محافظ بورسعيد يستعرض مخطط تطوير منطقة القابوطي

بورسعيد- أمانى العزازى أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه من المنتظر انضمام كراكتين جديدتين للكراكات الثماني التى تقوم حاليًّا بأعمال تكريك وتطهير بحيرة المنزلة، فى إطار المشروع القومى لتطوير بحيرات مصر الشمالية، وذلك عقب عيد الفطر. وقال الغضبان، خلال…

بورسعيد- أمانى العزازى

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه من المنتظر انضمام كراكتين جديدتين للكراكات الثماني التى تقوم حاليًّا بأعمال تكريك وتطهير بحيرة المنزلة، فى إطار المشروع القومى لتطوير بحيرات مصر الشمالية، وذلك عقب عيد الفطر.

وقال الغضبان، خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الاثنين، بالمحافظة، استعرض فيه مخطط تطوير منطقة القابوطى، أحد أكبر تجمعات المدينة العشوائية، والمعروفة بالصين الشعبية، إن الاستثمارات التى أنفقتها الدولة فى تطوير المنطقة تجاوزت 50 مليار جنيه شملت بناء 90 عمارة سكنية للقاطنين بها وتنفيذ مشروع ضخم لربط الصرف الصحى بالشبكة الرئيسية بتكلفة 43 مليون جنيه.

فيما أكد المحافظ أن تطوير بحيرة المنزلة يستهدف تحويلها لمقصد سياحى عالمى للسياحة الرياضية والترفيهية؛ نظرًا لأنها مقصد الطيور المهاجرة، لافتًا إلى إحياء مهنة الصيد بالمنطقة التى يستفيد منها ويعمل بها 7600 صياد من المحافظات المطلة على البحيرة من الشرقية والدقهلية وبورسعيد.

وأشار المحافظ إلى تعاظم الجدوى الاقتصادية لمشروع التطوير الذى يسهم فى جلب ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه، نظير بيع 150 قطعة أرض خالية بعد تنفيذ مخطط التطوير بالكامل، بالإضافة إلى إتاحة 1342 قطعة أرض مُعَدّة للاستغلال بالمنطقة.

وقال إن المشروع يتضمن إنشاء كورنيش يمتد إلى كوبري قناة الاتصال جنوب بورسعيد، لافتًا إلى أن المنطقة تعتبر مدخلًا للقادمين إلى بورسعيد عبر الطريق الحر بمحور 30 يونيو، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من الكورنيش 25 مليون جنيه بدعم من هيئة قناة السويس.

كما استعرض المحافظ مخطط التطوير الذى يتضمن إنشاء منطقة سكنية متكاملة ومناطق سياحية وترفيهية.

من ناحية أخرى أكد المحافظ أن وراء تأخير الانتهاء من محور 30 يونيو فى المنطقة الواقعة جنوب بورسعيد، الاستزراع السمكى الذى كان يقوم به قاطنو المنطقة قبل تحويلها لمنفعة عامة والذى يؤثر بالسلب على جسم الطريق ويتطلب أعمالًا فنية ومعمارية تستغرق مزيدًا من الوقت والتكلفة.

ولفت إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من الطريق الجديد سبتمبر المقبل.