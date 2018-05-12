محافظ بورسعيد يرفع يومية عمال النظافة عشرين جنيهًا

أمانى العزازى قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رفع الأجر اليومي لعمال النظافة التابعين للأحياء من 30 إلى 50 جنيهًا يوميًّا. يأتي القرار قبل أيام من استقبال شهر رمضان المبارك، على أن يستمر بعد ذلك كحد أدنى لهذه الفئة من العمالة التابعة للمحافظة.جاء ذلك

أمانى العزازى





قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رفع الأجر اليومي لعمال النظافة التابعين للأحياء من 30 إلى 50 جنيهًا يوميًّا.

يأتي القرار قبل أيام من استقبال شهر رمضان المبارك، على أن يستمر بعد ذلك كحد أدنى لهذه الفئة من العمالة التابعة للمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسّع الذي عقده المحافظ بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديري الجراجات وإدارات التفتيش والمتابعة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة النهوض بمنظومة النظافة، خاصة عمليات الجمع المنزلي، وتشكيل لجنة متابعة من إدارة التفتيش والمتابعة لمراقبة عمليات النظافة والجمع بشكل يومي والتنسيق بين الأحياء؛ لمتابعة أعمال النظافة اليومية وتقديم تقارير عنها لأي مشكلات قد تعترض نظام العمل، كما تتولى اللجنة متابعة صرف مستحقات عمال النظافة المالية أولًا بأول دون تأخير.

وأكد المحافظ أنه سيتم تدعيم جراج المحافظة بكل المعدات والإمكانيات التي تخدم جميع الإدارات بالمحافظة والأحياء؛ للارتقاء بمستوى الأداء وتقديم الخدمات للجماهير.

وقال المحافظ إن بورسعيد تشهد حاليًّا نقلة نوعية وتنموية غير مسبوقة بإقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة ومشروعات التنمية الصناعية والسياحية وغيرها داخل المدينة، ومن المهم أن تواكب منظومة النظافة والتجميل بالمحافظة حركة هذه المشروعات لتبدو بورسعيد دائمًا في أجمل وأنظف صورة أمام المواطن البورسعيدى وزوار المدينة.