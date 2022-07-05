محافظ بورسعيد يرحب بمد جسور التعاون مع محافظة دمياط

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد لحضور احتفال الأكاديمية العربية البحرية بيبويلها الذهبي بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشائها وتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والأكاديمية.

ورحب ” اللواء عادل الغضبان ” محافظ بورسعيد بزيارة محافظ دمياط ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرا إلى ترحيبه الدائم بمد جسور التواصل بين محافظتى دمياط وبورسعيد، والتعاون المثمر بينهما والأكاديمية البحرية.

بدورها، أعربت ” الدكتورة منال عوض ” محافظ دمياط عن سعادتها بزيارتها لمحافظة بورسعيد، مؤكدة على تقدير أبناء دمياط للمدينة الباسلة.

كما أشارت إلى أن دمياط وبورسعيد تجمعهما علاقات وطيدة منذ سنوات طويلة، فهما محافظاتان متشابهان فى مقومات عديدة.

كما هنأت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد على مرور خمسين عاما على إنشائها.

ومن جانبه، أشاد “رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري” بجهود محافظ بورسعيد في تنفيذ خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد، فضلا عن التعاون الدائم والمثمر بين محافظة بورسعيد وفرع الأكاديمية ببورسعيد.

وأعرب عن بالغ تقديره لحرص محافظي بورسعيد و دمياط على المشاركة في احتفالية الأكاديمية العربية البحرية بيبويلها الذهبي وتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والأكاديمية.